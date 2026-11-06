В Польше «Гражданская коалиция» могла бы получить 28,1% голосов на парламентских выборах, если бы они состоялись в начале ноября. За ней расположились бы партия «Право и справедливость» (PiS) с поддержкой 15,8% и «Конфедерация» с 15,4%, сообщает RMF24 со ссылкой на исследование Центра изучения общественного мнения CBOS.

Пять партий могли бы пройти в Сейм

Согласно опросу, 5-процентный избирательный барьер также преодолели бы «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна с поддержкой 7,8% и «Новые левые» с 5,9%. Другие политические силы не набрали бы 5% голосов, необходимых для прохождения в Сейм.

Партия Razem получила бы 3,4%, Rozwój Plus — 2,8%, Польская крестьянская партия — 1,8%, Polska 2050 — 1,1%, а Unia Centrum — 0,2%. Еще 1,7% участников, заявивших о готовности голосовать, выбрали бы другие партии. Не определились с выбором 14,2% опрошенных, а 1,8% отказались отвечать на вопрос о политических предпочтениях.

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Динамика поддержки и методика

По сравнению с предыдущим месяцем поддержка «Гражданской коалиции» снизилась на 0,5 процентного пункта, а PiS — на 2,4 процентного пункта. В то же время «Конфедерация» прибавила 2,6 процентного пункта. Наибольший рост зафиксирован у «Новых левых» — на 2,9 процентного пункта.

Участие в парламентских выборах задекларировали 77,7% респондентов — на 3,7 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. CBOS связал повышение интереса к выборам с последними событиями вокруг Конституционного трибунала, которые, по оценке центра, усилили политическую напряженность. Опрос провели 2–4 ноября среди 1 000 совершеннолетних жителей Польши методом телефонных интервью CATI (80%) и онлайн-опроса CAWI (20%); данные были взвешены.

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