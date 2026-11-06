CBOS民调：波兰PiS与联盟党支持率几乎持平——RMF24

如果波兰议会选举在11月初举行，公民联盟可能获得28.1%的选票。其后将是支持率为15.8%的法律与公正党（PiS）以及支持率为15.4%的联盟党。据RMF24报道，该数据引自CBOS民意研究中心的一项调查。

五个政党可能进入众议院

根据这项民调，格热戈日·布劳恩领导的波兰王冠联盟党也将以7.8%的支持率，以及新左翼党以5.9%的支持率，跨过5%的选举门槛。其他政治力量将无法获得进入众议院所需的5%选票。

Razem党将获得3.4%，Rozwój Plus将获得2.8%，波兰人民党将获得1.8%，Polska 2050将获得1.1%，Unia Centrum将获得0.2%。另有1.7%表示准备投票的参与者会选择其他政党。14.2%的受访者尚未决定选择，1.8%拒绝回答有关政治偏好的问题。

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支持率变化与方法

与上个月相比，公民联盟的支持率下降了0.5个百分点，PiS下降了2.4个百分点。与此同时，联盟党上升了2.6个百分点。增幅最大的是新左翼党，上升了2.9个百分点。

77.7%的受访者表示将参加议会选举，比一个月前增加3.7个百分点。CBOS将选举关注度的上升与围绕宪法法庭的近期事件联系起来；该中心认为，这些事件加剧了政治紧张局势。调查于11月2日至4日进行，对象为1,000名波兰成年居民，采用CATI电话访谈（80%）和CAWI在线调查（20%）方式；数据经过加权。

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