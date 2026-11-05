Шотландский боксёр Уилли Хатчинсон в субботу встретится с британцем Джошуа Буатси в реванше за вакантный титул WBC в полутяжёлом весе. Поединок состоится на арене AO Arena в Манчестере. Изначально бой планировали провести за титул временного чемпиона, однако его статус повысили после того, как Дэвид Бенавидес отказался от пояса WBC, перейдя в первый тяжёлый вес, сообщает BBC Sport.

Цель из подросткового блокнота

28-летний Хатчинсон рассказал на финальной пресс-конференции, что ещё в 13 лет записал в тетради спортивные цели. Он стремился стать чемпионом Шотландии, Великобритании, Европы и мира среди любителей, а на другой странице написал о намерении завоевать титул чемпиона мира WBC.

По словам Хатчинсона, этот блокнот до сих пор хранится у него. Боксёр также отметил, что уже завоёвывал пояса Silver и International и теперь будет бороться за главный титул организации.

Почти десять лет назад спортсмен, известный как Hutch-Train, стал первым шотландским боксёром, выигравшим золотую медаль юношеского чемпионата мира среди любителей. Дата того успеха и день боя с Буатси отличаются всего на несколько дней.

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Второй бой соперников

Хатчинсон и 33-летний Буатси уже встречались более двух лет назад. Тогда Буатси победил раздельным решением судей в напряжённом поединке.

Во время подготовки к первому бою Хатчинсон сумел вывести соперника из равновесия, однако на этот раз на пресс-конференции оба боксёра говорили о взаимном уважении. Хатчинсон сказал, что ему пришлось повзрослеть. Во время дуэли взглядов он подошёл ближе к Буатси, однако сдержанность сохранилась.

У Буатси 20 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Он заявил, что в детстве не мечтал о боксёрской карьере, но позднее такая цель у него появилась.

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