苏格兰拳手威利·哈钦森将于周六在曼彻斯特AO竞技场与英国拳手约书亚·布阿齐进行二番战，争夺空缺的WBC轻重量级冠军头衔。该场比赛最初计划争夺临时冠军头衔，但在大卫·贝纳维德斯升至次重量级并放弃WBC腰带后，比赛级别被提升，BBC Sport报道。

少年笔记本里的目标

28岁的哈钦森在赛前最后一次新闻发布会上表示，他13岁时就在笔记本里写下了自己的体育目标。他希望成为苏格兰、英国、欧洲和世界业余冠军，并在另一页写下了赢得WBC世界冠军头衔的愿望。

哈钦森表示，那本笔记本至今仍由他保存。这名拳手还指出，他已经赢得过Silver和International腰带，现在将争夺该组织的最高头衔。

近十年前，这位被称为Hutch-Train的运动员成为首位赢得青年业余世界锦标赛金牌的苏格兰拳手。那次成功的日期与他对阵布阿齐的比赛日仅相差几天。

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两位对手的第二场比赛

哈钦森和33岁的布阿齐在两年多前已经交手过。当时，布阿齐在一场激烈的较量中以分歧判定获胜。

在备战首次交锋期间，哈钦森曾成功让对手失去平衡，但这一次两位拳手在新闻发布会上都谈到了相互尊重。哈钦森说，他必须成熟起来。在对视环节中，他走近了布阿齐，但双方仍保持克制。

布阿齐在职业拳坛取得20胜1负的战绩。他表示，自己童年时并未梦想从事拳击事业，但后来有了这样的目标。

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