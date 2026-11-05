Szkocki bokser Willie Hutchinson zmierzy się w sobotę z Brytyjczykiem Joshuą Buatsim w rewanżu o wakujący tytuł WBC w wadze półciężkiej. Pojedynek odbędzie się w AO Arena w Manchesterze. Początkowo walka miała zostać rozegrana o tytuł tymczasowego mistrza, jednak jej status podniesiono po tym, jak David Benavidez zrzekł się pasa WBC, przechodząc do wagi junior ciężkiej, informuje BBC Sport.

Cel z nastoletniego notatnika

28-letni Hutchinson powiedział na końcowej konferencji prasowej, że już w wieku 13 lat zapisał w zeszycie swoje sportowe cele. Chciał zostać amatorskim mistrzem Szkocji, Wielkiej Brytanii, Europy i świata, a na innej stronie napisał o zamiarze zdobycia tytułu mistrza świata WBC.

Według Hutchinsona ten notatnik nadal jest w jego posiadaniu. Bokser zaznaczył również, że zdobywał już pasy Silver i International, a teraz będzie walczył o główny tytuł organizacji.

Blisko dziesięć lat temu sportowiec znany jako Hutch-Train został pierwszym szkockim bokserem, który zdobył złoty medal młodzieżowych amatorskich mistrzostw świata. Data tego sukcesu i dzień walki z Buatsim dzielą zaledwie kilka dni.

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Druga walka rywali

Hutchinson i 33-letni Buatsi spotkali się już ponad dwa lata temu. Wówczas Buatsi wygrał niejednogłośną decyzją sędziów w zaciętym pojedynku.

Podczas przygotowań do pierwszej walki Hutchinson zdołał wyprowadzić rywala z równowagi, jednak tym razem na konferencji prasowej obaj bokserzy mówili o wzajemnym szacunku. Hutchinson powiedział, że musiał dorosnąć. Podczas pojedynku spojrzeń podszedł bliżej Buatsiego, jednak zachowano powściągliwość.

Buatsi ma 20 zwycięstw i jedną porażkę na zawodowym ringu. Oświadczył, że w dzieciństwie nie marzył o karierze bokserskiej, ale później taki cel się u niego pojawił.

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