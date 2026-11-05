Shield AI приобретет Echodyne за $5,3 млрд — Breaking Defense

В Вашингтоне, США, компания оборонных технологий Shield AI объявила о приобретении производителя радаров для противодействия дронам Echodyne за $5,3 млрд. Закрытие сделки ожидается в начале 2027 года, сообщает Breaking Defense.

Радары для противодействия дронам

После завершения сделки Shield AI будет иметь собственное предложение в сфере противодействия беспилотным системам. Echodyne заявляет, что ее системы противодействия дронам используются оборонными, государственными и коммерческими заказчиками более чем в 40 странах.

В сентябре Объединенная межведомственная рабочая группа 401 Пентагона выбрала систему Metamaterials Electronically Scanned Array, или MESA, производства Echodyne для поставки средств противодействия дронам американским военным. По словам генерального директора Echodyne Эбена Франкенберга, сотни клиентов используют радары компании для обнаружения и сопровождения дронов, защиты людей и инфраструктуры, охраны границ и безопасной эксплуатации воздушного пространства.

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Условия сделки

Из общей суммы Shield AI должна выплатить $4,8 млрд при закрытии сделки. Еще $500 млн будут выплачены после достижения Echodyne определенных показателей эффективности. Одновременно Shield AI привлекла $2,5 млрд в раунде финансирования Series H и благодаря инвестициям Blackstone и JPMorgan Chase.

Echodyne будет работать как бизнес-подразделение в составе направления Shield AI, занимающегося системами для выполнения миссий. Франкенберг останется генеральным директором Echodyne и войдет в управленческую команду Shield AI, подчиняясь ее гендиректору Гэри Стилу. В компании заявили, что сокращения персонала и переезд сотрудников Echodyne не планируются.

Shield AI в перспективе может шире интегрировать радары Echodyne в свой портфель. В то же время компания подчеркнула, что сделка не влияет на недавнее решение сотрудничать с RTX по радару для беспилотника X-Bat, поскольку этот проект является отдельным.

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