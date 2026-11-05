Shield AI将以53亿美元收购Echodyne——Breaking Defense

在美国华盛顿，国防技术公司Shield AI宣布将以53亿美元收购反无人机雷达制造商Echodyne。该交易预计将于2027年初完成，Breaking Defense报道称。

用于反制无人机的雷达

交易完成后，Shield AI将在反制无人系统领域拥有自己的产品。Echodyne表示，其反无人机系统被40多个国家的国防、政府和商业客户使用。

9月，美国国防部联合跨机构特遣部队401选择了Echodyne生产的Metamaterials Electronically Scanned Array，即MESA系统，向美国军方提供反无人机能力。Echodyne首席执行官埃本·弗兰肯伯格表示，数百名客户使用该公司的雷达探测和跟踪无人机、保护人员和基础设施、守卫边境，并确保空域安全运行。

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交易条款

在总金额中，Shield AI将在交易完成时支付48亿美元。Echodyne达到规定的绩效指标后，还将支付5亿美元。与此同时，Shield AI通过Series H融资轮以及Blackstone和JPMorgan Chase的投资筹集了25亿美元。

Echodyne将作为Shield AI任务系统业务部门中的一个业务单元运营。弗兰肯伯格将继续担任Echodyne首席执行官，并加入Shield AI管理团队，向其首席执行官加里·斯蒂尔汇报。该公司表示，未计划裁员或要求Echodyne员工搬迁。

Shield AI未来可能会在其产品组合中更广泛地整合Echodyne的雷达。同时，该公司强调，这笔交易不会影响其最近与RTX合作开发X-Bat无人机雷达的决定，因为该项目是独立的。

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