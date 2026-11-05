Shield AI przejmie Echodyne za 5,3 mld dolarów — Breaking Defense

W Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych firma technologii obronnych Shield AI ogłosiła przejęcie producenta radarów do zwalczania dronów Echodyne za 5,3 mld dolarów. Zamknięcie transakcji jest oczekiwane na początku 2027 roku, informuje Breaking Defense.

Radary do zwalczania dronów

Po sfinalizowaniu transakcji Shield AI będzie mieć własną ofertę w dziedzinie zwalczania systemów bezzałogowych. Echodyne twierdzi, że jej systemy do zwalczania dronów są wykorzystywane przez klientów z sektora obronnego, administracji państwowej i komercyjnego w ponad 40 krajach.

We wrześniu Połączona Międzyagencyjna Grupa Zadaniowa 401 Pentagonu wybrała system Metamaterials Electronically Scanned Array, czyli MESA, produkowany przez Echodyne, do dostarczania środków zwalczania dronów amerykańskim siłom zbrojnym. Według dyrektora generalnego Echodyne, Ebena Frankenberga, setki klientów wykorzystują radary firmy do wykrywania i śledzenia dronów, ochrony ludzi i infrastruktury, zabezpieczania granic oraz bezpiecznej eksploatacji przestrzeni powietrznej.

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Warunki transakcji

Z całkowitej kwoty Shield AI ma zapłacić 4,8 mld dolarów przy zamknięciu transakcji. Kolejne 500 mln dolarów zostanie wypłacone po osiągnięciu przez Echodyne określonych wskaźników efektywności. Jednocześnie Shield AI pozyskała 2,5 mld dolarów w rundzie finansowania Series H oraz dzięki inwestycjom Blackstone i JPMorgan Chase.

Echodyne będzie działać jako jednostka biznesowa w pionie Shield AI zajmującym się systemami do realizacji misji. Frankenberg pozostanie dyrektorem generalnym Echodyne i dołączy do zespołu zarządzającego Shield AI, podlegając jej dyrektorowi generalnemu, Gary’emu Steele’owi. Firma oświadczyła, że nie planuje redukcji zatrudnienia ani relokacji pracowników Echodyne.

Shield AI może w przyszłości szerzej zintegrować radary Echodyne ze swoim portfolio. Jednocześnie firma podkreśliła, że transakcja nie wpływa na jej niedawną decyzję o współpracy z RTX przy radarze dla drona X-Bat, ponieważ ten projekt jest odrębny.

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