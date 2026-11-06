Japoński minister ds. reform regulacyjnych Hiroshi Nakatsuka oświadczył, że dąży do zwiększenia dostępności technologii autonomicznego prowadzenia pojazdów i usług ride-hailingu. Chce przyspieszyć wdrażanie autonomicznego transportu poprzez zniesienie różnych ograniczeń regulacyjnych i gromadzenie danych, informuje The Japan Times.

Rozwój transportu autonomicznego

Nakatsuka przedstawił te zamiary w wywiadzie w Tokio. Poruszył także kwestię ride-hailingu — usług, w ramach których zwykli kierowcy przewożą pasażerów za opłatą własnymi samochodami.

Według ministra zmiany w systemie często wywołują opór. Za największe wyzwanie uznał zapewnienie wystarczającej liczby usług transportowych. Japoński rząd planuje utworzyć specjalny panel do dyskusji nad tą kwestią.

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Praca w rządzie i polityka wobec dzieci

Nakatsuka objął stanowisko po zmianach personalnych w gabinecie ministrów we wrześniu. Został pierwszym członkiem rządu z Partii Innowacji Japonii, która jest partnerem koalicyjnym rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej.

Minister oświadczył, że rok po zawarciu umowy koalicyjnej współpraca obu sił politycznych weszła w nowy etap, ponieważ rozszerzyła się na szczebel rządowy. Nakatsuka powiedział również, że jego partia, utworzona w celu przeprowadzania reform, powinna wspierać zmiany bez wpływu utrwalonych interesów.

Oprócz reform regulacyjnych Nakatsuka odpowiada za politykę wobec dzieci. Wyraził zamiar poprawy warunków dla poufnych porodów, podczas których kobieta ujawnia swoją tożsamość wyłącznie placówce medycznej. Wśród problemów wymienił niewystarczające wsparcie dla matek po porodzie oraz konieczność zagwarantowania dzieciom prawa do poznania swojego pochodzenia. Partie rządzące badają odpowiednie systemy w innych krajach i omawiają kwestie związane z takimi porodami, a rząd rozważy potrzebę stworzenia ram prawnych.

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