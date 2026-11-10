W Niemczech pomocnik Borussii Dortmund i reprezentacji Niemiec Felix Nmecha odpowiedział na krytykę dotyczącą celebracji goli gestem powiązanym z chrześcijańską siecią Ballers in God. Piłkarz oświadczył, że gest ten nie ma na celu promowania nietolerancji, dyskryminacji ani nienawiści, informuje „The Guardian”.

Wyjaśnienia piłkarza

Nmecha, który jest gorliwym chrześcijaninem, napisał w mediach społecznościowych, że nie promuje ani siebie, ani żadnej organizacji. Jak wyjaśnił, gest symbolizuje złożenie swojej „korony” przed Królem, który wkrótce nadejdzie, i wskazuje na Jezusa jako jego nadzieję i siłę.

Piłkarz oświadczył również, że chrześcijańskie przesłanie polega na miłości i szacunku dla każdej osoby — niezależnie od jej pochodzenia, przekonań czy światopoglądu.

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Reakcja kibiców i klubu

Oficjalne stowarzyszenie kibiców Borussii skrytykowało Nmechę za gest oznaczający kampanię The King’s Return, powiązaną z Ballers in God. Niemiecki nadawca publiczny ARD powiązał tę sieć chrześcijańskich piłkarzy z ultrakonserwatywnymi poglądami na homoseksualność i tożsamość transpłciową.

Kibice oświadczyli, że sprzeciwiają się sieciom religijnym, które pod pozorem wiary rozpowszechniają światopogląd, w którym ludzie są poniżani lub wykluczani ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, styl życia lub osobisty wybór.

Borussia poinformowała w niedzielę, że rozumie obawy kibiców i porozmawia z Nmechą. Agencja DPA przekazała również, że główny trener reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp już omówił tę sprawę z piłkarzem na zgrupowaniu drużyny w Herzogenaurach w Bawarii przed meczami Ligi Narodów.

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