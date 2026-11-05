Shield AI придбає Echodyne за $5,3 млрд — Breaking Defense

У Вашингтоні, США, компанія оборонних технологій Shield AI оголосила про придбання виробника протидронових радарів Echodyne за $5,3 млрд. Закриття угоди очікують на початку 2027 року, повідомляє Breaking Defense.

Радари для протидії дронам

Після завершення угоди Shield AI матиме власну пропозицію у сфері протидії безпілотним системам. Echodyne заявляє, що її системи протидії дронам використовують оборонні, державні та комерційні замовники більш ніж у 40 країнах.

У вересні Об'єднана міжвідомча робоча група 401 Пентагону обрала систему Metamaterials Electronically Scanned Array, або MESA, виробництва Echodyne для постачання засобів протидії дронам американським військовим. За словами генерального директора Echodyne Ебена Франкенберга, сотні клієнтів використовують радари компанії для виявлення й супроводу дронів, захисту людей та інфраструктури, охорони кордонів і безпечної експлуатації повітряного простору.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови угоди

Із загальної суми $4,8 млрд Shield AI має виплатити під час закриття угоди. Ще $500 млн буде сплачено після досягнення Echodyne визначених показників ефективності. Одночасно Shield AI залучила $2,5 млрд у раунді фінансування Series H та завдяки інвестиціям Blackstone і JPMorgan Chase.

Echodyne працюватиме як бізнес-підрозділ напряму Shield AI, що займається системами для виконання місій. Франкенберг залишиться генеральним директором Echodyne та увійде до управлінської команди Shield AI, підпорядковуючись її гендиректору Гарі Стілу. У компанії заявили, що скорочення персоналу й переїзд працівників Echodyne не плануються.

Shield AI у перспективі може ширше інтегрувати радари Echodyne у свій портфель. Водночас компанія наголосила, що угода не впливає на нещодавнє рішення співпрацювати з RTX щодо радара для безпілотника X-Bat, оскільки цей проєкт є окремим.

Читай нас у