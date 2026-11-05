Według ANSA English, e-mail zawierający groźby bombowe wobec sześciu włoskich lotów, spośród 18 lotów w Europie, został podpisany nazwą Male State. Wiadomość dotarła do włoskich lotnisk 5 listopada.

Treść e-maila

W e-mailu wskazano, że eksplozja rzekomo nastąpi za 60 minut, a niebo tego dnia stanie się czerwone. Autorzy wiadomości nazwali siebie „bojownikami Male State” i oświadczyli, że ich działania pozostawią ślad w historii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Autorzy zwrócili się również do „feministycznego reżimu”, twierdząc, że zapamięta on te działania na zawsze.

Podpis ruchu

Podpis w e-mailu wskazuje na Muzhskoye Gosudarstvo, czyli Male State — ultranacjonalistyczny i mizoginiczny rosyjski ruch znany władzom międzynarodowym. Według agencji ruch został założony przez Władysława Pozdniakowa, a w Rosji jest zakazany.

Czytaj nas na