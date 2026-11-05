Barkin spodziewa się stopniowych podwyżek stóp w USA — CNBC

Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Richmond Thomas Barkin oświadczył, że Rezerwa Federalna USA prawdopodobnie będzie musiała nadal podnosić stopy procentowe. Jednocześnie zaznaczył, że nie może powiedzieć, jak znacząca będzie podwyżka ani jakie będzie jej tempo.

Obawy dotyczące inflacji

W wywiadzie dla CNBC Barkin wyraził zaniepokojenie wysoką inflacją i powiedział, że polityka pieniężna będzie musiała zostać skorygowana. Jak stwierdził, bezrobocie utrzymuje się blisko rekordowo niskich poziomów, podczas gdy inflacja jest zbyt wysoka.

„Bezrobocie jest blisko rekordowo niskich poziomów, a inflacja jest zbyt wysoka. To oznacza, że kierunek jest dość jasny. Pytanie oczywiście dotyczy tempa” — powiedział Barkin w wywiadzie dla CNBC.

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Stopniowe tempo

Zdaniem Barkina stopniowe podwyżki stóp są uzasadnione niepewnością na świecie oraz nowymi informacjami, które mogą napływać w tym okresie. Dodał, że takie tempo nadal wydaje mu się właściwe.

Komentarze Barkina padły nieco ponad tydzień po tym, jak jego koledzy zdecydowali o utrzymaniu docelowego przedziału podstawowej stopy Fed dla pożyczek jednodniowych na poziomie od 3,75% do 4%. Barkin obecnie nie ma prawa głosu w Federalnym Komitecie Otwartego Rynku, który ustala stopy, ale otrzyma je w 2027 roku.

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