Баркин ожидает постепенного повышения ставок в США — CNBC

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что Федеральной резервной системе США, вероятно, придется и дальше повышать процентные ставки. В то же время он отметил, что не может сказать, насколько значительным будет повышение и какими будут его темпы.

Опасения из-за инфляции

В интервью CNBC Баркин выразил обеспокоенность высокой инфляцией и сказал, что денежно-кредитную политику необходимо будет скорректировать. По его словам, безработица находится вблизи рекордно низких уровней, тогда как инфляция слишком высока.

«Безработица близка к рекордно низким уровням, а инфляция слишком высока. Это означает, что путь довольно ясен. Вопрос, конечно, в темпах», — сказал Баркин в интервью CNBC.

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Постепенный темп

По мнению Баркина, постепенное повышение ставок оправдано неопределенностью в мире и новой информацией, которая может поступать в этот период. Он добавил, что такой темп по-прежнему кажется ему целесообразным.

Комментарии Баркина прозвучали чуть более чем через неделю после того, как его коллеги решили сохранить целевой диапазон базовой ставки ФРС по однодневным кредитам на уровне от 3,75% до 4%. В настоящее время Баркин не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке, который определяет ставки, однако получит его в 2027 году.

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