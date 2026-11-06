Эстония отказалась от цели завершить свою часть железной дороги Rail Baltica к 2030 году. Теперь участок планируют завершить и ввести в эксплуатацию к концу 2034 года, сообщает ERR News со ссылкой на генерального директора Rail Baltic Estonia Анвара Салометса.

Причины переноса сроков

По словам Салометса, график проекта неоднократно пересматривался по нескольким причинам. Главными он назвал ненадлежащее управление и нереалистичные ожидания, сформированные еще до появления необходимых возможностей для реализации проекта.

Первоначально стоимость Rail Baltica в пределах Эстонии оценивалась в 1 млрд евро, однако сейчас она выросла до 3,5 млрд евро. Салометс уточнил, что эта сумма отражает текущие расходы и не учитывает будущую инфляцию. На бюджет также повлияли изменение масштаба проекта и рост цен после различных кризисов, которые за три-четыре года повысили расходы в Эстонии на десятки процентов.

Первым могут открыть маршрут до Пярну

Железнодорожную инфраструктуру должны завершить раньше, после чего продолжатся испытания и ввод в эксплуатацию. Первым планируют открыть участок Таллинн—Пярну: пассажиры смогут добраться поездом до Пярну к концу 2032 года при наличии финансирования.

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Салометс заявил, что для грузового бизнеса разница между 2030 и 2032 годами не окажет значительного влияния в долгосрочной перспективе. По его словам, Rail Baltica должна конкурировать с автомобильными перевозками и способствовать переносу части грузов с автодорог на железную дорогу.

Ежегодные расходы на содержание и эксплуатацию эстонского участка, по оценке Rail Baltic Estonia, составят от 30 млн до 50 млн евро. Согласно анализу затрат и выгод компании, при благоприятном сценарии доходы могут покрыть операционные расходы к завершению первого десятилетия работы железной дороги.

Правительство Эстонии заявляло, что продление строительства на пять лет снизит расходы для налогоплательщиков. План финансирования связывают со следующим бюджетным периодом Европейского союза, который продлится с 2028 по 2034 год.

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