W mistrzostwach świata w podnoszeniu ciężarów w Ningbo w Chinach startuje 16 sportowców z Rosji, państwa-agresora. Według Deutsche Welle Międzynarodowa Agencja Testująca (ITA) przebadała poza zawodami tylko cztery z tych osób w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku.

Redakcja powołuje się na kwartalne raporty antydopingowe ITA. Wśród 12 sztangistów, których agencja nie testowała poza zawodami w tym okresie, była dwukrotna mistrzyni Europy Anastazja Romanowa. Wcześniej odbyła dwuletnią dyskwalifikację za naruszenie przepisów antydopingowych.

Dla porównania, wszyscy 13 członków reprezentacji Korei Północnej przeszło co najmniej jeden test ITA w tym samym okresie. Korea Północna, podobnie jak Rosja, ma historię naruszeń dopingowych w podnoszeniu ciężarów.

Testy przed mistrzostwami

ITA, które odpowiada za program antydopingowy w podnoszeniu ciężarów, poinformowało DW, że przed udziałem w mistrzostwach przebadało wszystkich 16 rosyjskich sportowców. Według redakcji kontrole te odbyły się już w Ningbo, gdzie rozgrywany jest turniej.

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Szef ruchu sportowców Global Athlete, Rob Koehler, nazwał brak testów poza zawodami niedopuszczalnym. Podkreślił, że kontrole poza zawodami stanowią podstawę systemu antydopingowego. W sportach siłowych środki zwiększające wydolność mają największy wpływ na trening, a niektóre substancje, w tym sterydy anaboliczne, mogą być trudniejsze do wykrycia podczas zawodów.

Nadzór nad RUSADA

Rzeczniczka ITA Marta Nawrocka oświadczyła, że rosyjscy sportowcy należą do dziesięciu narodowości najczęściej testowanych w tym roku w podnoszeniu ciężarów. Powiedziała również, że historia naruszeń dopingowych Rosji jest uwzględniana przy ocenie ryzyka i ustalaniu priorytetów testowania. Jednocześnie tylko dwóch rosyjskich sztangistów znajduje się w grupie najwyższego priorytetu testów.

Podnoszenie ciężarów było jedną z dyscyplin najbardziej związanych z rosyjskim państwowym systemem dopingowym, który stał się znany po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Rosyjska Agencja Antydopingowa RUSADA pozostaje zawieszona przez większą część ostatniej dekady, a jej moskiewskie laboratorium nie może analizować próbek krwi i moczu.

Światowa Agencja Antydopingowa poinformowała, że nadal monitoruje RUSADA, ale nie ma dostępu do Rosji, aby zweryfikować warunki zawieszenia z powodu obecnej sytuacji geopolitycznej. WADA zaznaczyła również, że RUSADA zebrała w tym roku tysiące próbek, w tym setki od sztangistów.

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