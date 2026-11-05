На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Нинбо, Китай, выступают 16 спортсменов из России — государства-агрессора. По данным Deutsche Welle, Международное агентство тестирования (ITA) проверяло вне соревнований лишь четверых из них в течение первых девяти месяцев 2026 года.

Издание ссылается на квартальные антидопинговые отчеты ITA. Среди 12 тяжелоатлетов, которых агентство не тестировало вне соревнований в этот период, была двукратная чемпионка Европы Анастасия Романова. Ранее она отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Для сравнения, все 13 членов команды КНДР прошли как минимум один тест ITA за тот же период. КНДР, как и Россия, имеет историю допинговых нарушений в тяжелой атлетике.

Тестирование перед чемпионатом

ITA, которое отвечает за антидопинговую программу в тяжелой атлетике, сообщило DW, что перед участием в чемпионате протестировало всех 16 российских спортсменов. По информации издания, эти проверки состоялись уже в Нинбо, где проходит турнир.

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Глава движения спортсменов Global Athlete Роб Келер назвал отсутствие внесоревновательного тестирования неприемлемым. Он подчеркнул, что именно проверки вне соревнований являются основой антидопинговой системы. В силовых видах спорта препараты для повышения результативности сильнее всего влияют на тренировки, а некоторые вещества, в частности анаболические стероиды, могут быть сложнее для выявления во время соревнований.

Контроль за РУСАДА

Представительница ITA Марта Навроцкая заявила, что российские спортсмены входят в число десяти национальностей, которых чаще всего тестировали в тяжелой атлетике в этом году. Она также сказала, что история допинговых нарушений России учитывается при оценке рисков и определении приоритетов тестирования. В то же время лишь двое российских тяжелоатлетов входят в группу наивысшего приоритета для тестов.

Тяжелая атлетика была одним из видов спорта, наиболее связанных с российской государственной допинговой схемой, о которой стало известно после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Российское антидопинговое агентство РУСАДА остается отстраненным большую часть последнего десятилетия, а его московская лаборатория не может анализировать образцы крови и мочи.

Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что продолжает контролировать РУСАДА, но не имеет доступа в Россию для проверки условий отстранения из-за текущей геополитической ситуации. WADA также отметило, что РУСАДА собрало в этом году тысячи образцов, в том числе сотни — у тяжелоатлетов.

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