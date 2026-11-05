У Нінбо, Китай, на чемпіонаті світу з важкої атлетики виступають 16 спортсменів із Росії — держави-агресора. За даними Deutsche Welle, лише чотирьох із них Міжнародне агентство з тестування (ITA) перевіряло поза змаганнями протягом перших дев’яти місяців 2026 року.

Видання посилається на квартальні антидопінгові звіти ITA. Серед 12 важкоатлетів, яких агентство не тестувало поза змаганнями в цей період, була дворазова чемпіонка Європи Анастасія Романова. Раніше вона відбула дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Для порівняння, усі 13 членів команди КНДР пройшли щонайменше один тест ITA за той самий період. КНДР, як і Росія, має історію допінгових порушень у важкій атлетиці.

Тестування перед чемпіонатом

ITA, яке відповідає за антидопінгову програму у важкій атлетиці, повідомило DW, що перед участю в чемпіонаті протестувало всіх 16 російських спортсменів. За інформацією видання, ці перевірки відбулися вже в Нінбо, де проходить турнір.

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Керівник руху спортсменів Global Athlete Роб Келер назвав відсутність позазмагального тестування неприйнятною. Він наголосив, що саме позазмагальні перевірки є основою антидопінгової системи. У силових видах спорту препарати для підвищення результативності найбільше впливають на тренування, а деякі речовини, зокрема анаболічні стероїди, можуть бути складнішими для виявлення під час змагань.

Контроль за РУСАДА

Речниця ITA Марта Навроцька заявила, що російські спортсмени входять до десяти національностей, яких найчастіше тестували у важкій атлетиці цього року. Вона також сказала, що історію допінгових порушень Росії враховують під час оцінювання ризиків і визначення пріоритетів тестування. Водночас лише двоє російських важкоатлетів входять до групи найвищого пріоритету для тестів.

Важка атлетика була одним із видів спорту, найбільш пов’язаних із російською державною допінговою схемою, яка стала відомою після зимової Олімпіади 2014 року в Сочі. Російське антидопінгове агентство РУСАДА залишається відстороненим більшу частину останнього десятиліття, а його московська лабораторія не може аналізувати зразки крові та сечі.

Всесвітнє антидопінгове агентство повідомило, що продовжує контролювати РУСАДА, але не має доступу до Росії для перевірки умов відсторонення через поточну геополітичну ситуацію. WADA також зазначило, що РУСАДА зібрало цього року тисячі зразків, зокрема сотні — у важкоатлетів.

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