Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius poinformował, że 50 amerykańskich żołnierzy zostanie przeniesionych z Polski do litewskiego Pabradė. Będą oni dodatkowym wzmocnieniem, odrębnym od kontyngentu USA, którego przybycie na Litwę zaplanowano na listopad w ramach rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich, informuje RMF24.

Dodatkowe siły w Pabradė

Sinkevičius nazwał tę decyzję pozytywnym sygnałem, który, jak powiedział, świadczy o tym, że Stany Zjednoczone cenią współpracę z Litwą. Amerykańscy żołnierze są rozmieszczani w kraju rotacyjnie od 2014 roku, a zmiana kontyngentów następuje co dziewięć miesięcy. Liczebność tych sił zmieniała się w zależności od potrzeb i decyzji Waszyngtonu.

Latem, w związku z przeglądem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, na Litwie pozostawało nieco ponad 100 amerykańskich żołnierzy. W październiku do kraju przybyło pierwszych ponad 300 wojskowych Armii USA w ramach rotacyjnej obecności.

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Plany stałej obecności USA

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas oświadczył, że wszystkie zapowiedziane siły amerykańskie, liczące ponad tysiąc żołnierzy, mają przybyć do połowy listopada. Odpowiada to przybliżonemu poziomowi obecności USA w kraju w poprzednich latach.

Litwa przygotowała również pakiet propozycji dotyczących stałego rozmieszczenia wojsk amerykańskich, jednak nie przekazała go jeszcze Stanom Zjednoczonym: dokument jest uzgadniany między odpowiednimi instytucjami. Na początku października prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton rozważy możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej na Litwie. Władze w Wilnie informowały o gotowości do przyjęcia żołnierzy na stałe i pokrywania kosztów funkcjonowania amerykańskiego obiektu wojskowego.

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