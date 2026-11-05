50 військових США перекинуть із Польщі до Литви — RMF24

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив, що 50 американських військових перекинуть із Польщі до литовського Пабраде. Вони стануть додатковим підсиленням, окремим від контингенту США, прибуття якого до Литви заплановане на листопад у межах ротаційної присутності американських військ, повідомляє RMF24.

Додаткові сили у Пабраде

Сінкявічюс назвав рішення позитивним сигналом, який, за його словами, свідчить про те, що Сполучені Штати цінують співпрацю з Литвою. Американські військові ротаційно розміщуються в країні з 2014 року, а зміна контингентів відбувається кожні дев’ять місяців. Чисельність цих сил змінювалася залежно від потреб і рішень Вашингтона.

Улітку, на тлі перегляду американської військової присутності в Європі, у Литві залишалося трохи більш як 100 військових США. У жовтні до країни прибули перші понад 300 військовослужбовців Армії США в межах ротаційної присутності.

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Плани постійної присутності США

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що всі анонсовані американські сили чисельністю понад тисячу військових мають прибути до середини листопада. Це відповідає приблизному рівню присутності США в країні у попередні роки.

Литва також підготувала пакет пропозицій щодо постійного розміщення американських військ, однак ще не передала його Сполученим Штатам: документ узгоджують між відповідними установами. На початку жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розгляне можливість створення постійної військової бази в Литві. Влада у Вільнюсі повідомляла про готовність прийняти військових на постійній основі та покривати витрати на функціонування американського військового об’єкта.

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