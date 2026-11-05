50名美军士兵将从波兰调往立陶宛——RMF24

立陶宛总理明道加斯·辛克维丘斯表示，50名美军士兵将从波兰调往立陶宛的帕布拉德。他们将成为额外增援力量，与计划于11月作为美军轮换驻扎的一部分抵达立陶宛的美国分队分开，RMF24报道。

帕布拉德的额外兵力

辛克维丘斯称这一决定是积极信号，据他所说，这表明美国重视与立陶宛的合作。自2014年以来，美军一直以轮换方式驻扎在该国，分队每九个月轮换一次。这些部队的人数会根据华盛顿的需求和决定而变化。

夏季，在美国审查其在欧洲的军事存在的背景下，立陶宛仅剩略多于100名美军士兵。10月，首批超过300名美国陆军军人作为轮换驻扎的一部分抵达该国。

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美国永久驻扎计划

立陶宛国防部长罗伯塔斯·考纳斯表示，所有已宣布的美军兵力共计超过1000人，应在11月中旬前抵达。这与美国在该国过去几年的大致驻军水平相当。

立陶宛还准备了一揽子关于美军永久驻扎的提议，但尚未提交给美国：该文件正在相关机构之间协调。10月初，美国总统唐纳德·特朗普表示，华盛顿将考虑在立陶宛建立永久军事基地的可能性。维尔纽斯当局表示，已准备好长期接纳军人，并承担美国军事设施的运营费用。

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