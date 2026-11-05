50 военных США перебросят из Польши в Литву — RMF24

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что 50 американских военных перебросят из Польши в литовский Пабраде. Они станут дополнительным усилением, отдельным от контингента США, прибытие которого в Литву запланировано на ноябрь в рамках ротационного присутствия американских войск, сообщает RMF24.

Дополнительные силы в Пабраде

Синкявичюс назвал это решение положительным сигналом, который, по его словам, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты ценят сотрудничество с Литвой. Американские военные размещаются в стране на ротационной основе с 2014 года, а смена контингентов происходит каждые девять месяцев. Численность этих сил менялась в зависимости от потребностей и решений Вашингтона.

Летом, на фоне пересмотра американского военного присутствия в Европе, в Литве оставалось чуть более 100 военнослужащих США. В октябре в страну прибыли первые более 300 военнослужащих Армии США в рамках ротационного присутствия.

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Планы постоянного присутствия США

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что все анонсированные американские силы численностью более тысячи военнослужащих должны прибыть к середине ноября. Это соответствует приблизительному уровню присутствия США в стране в предыдущие годы.

Литва также подготовила пакет предложений о постоянном размещении американских войск, однако еще не передала его Соединенным Штатам: документ согласовывается между соответствующими учреждениями. В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность создания постоянной военной базы в Литве. Власти в Вильнюсе сообщали о готовности принять военных на постоянной основе и покрывать расходы на функционирование американского военного объекта.

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