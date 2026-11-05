Sieć restauracji Wendy’s odrzuciła ofertę przejęcia o wartości 1,4 mld dolarów od grupy inwestorów kierowanej przez Trian Fund Management Nelsona Peltza. Firma oświadczyła, że propozycja znacząco zaniża jej wartość i nie uwzględnia potencjalnych rezultatów strategii odbudowy biznesu, informuje CNBC.

Warunki oferty

28 października grupa inwestorów zaproponowała 7,35 dolara w gotówce za akcję Wendy’s, aby wycofać spółkę z giełdy. Oprócz Trian do grupy weszły firmy inwestycyjne BlueFive Capital i Sixth Street Partners, a także Flynn Group — jeden z największych franczyzobiorców Wendy’s.

W lutym rada dyrektorów Wendy’s utworzyła komitet niezależnych dyrektorów w celu oceny potencjalnej oferty Trian po ujawnieniu informacji regulacyjnych przez firmę inwestycyjną. Komitet uznał, że propozycja znacząco zaniża wartość Wendy’s. Przewodniczący rady dyrektorów i członek komitetu Art Winkleblack oświadczył, że zaufanie rady opiera się na doświadczeniu dyrektora generalnego Boba Wrighta, w tym w odbudowie biznesu restauracyjnego.

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Plan ochrony praw akcjonariuszy

Aby zapobiec wrogiemu przejęciu, Wendy’s wprowadziła roczny plan ochrony praw akcjonariuszy, znany jako „trująca pigułka”. Firma wyjaśniła tę decyzję również tym, że grupa kierowana przez Trian odrzuciła propozycję zawarcia porozumienia o wstrzymaniu dalszego nabywania akcji.

Peltz ma długą historię relacji z Wendy’s. W 2008 roku jego firma Triarc, która wówczas posiadała również Arby’s, nabyła Wendy’s za 2,3 mld dolarów. W 2024 roku Wendy’s nadała Peltzowi status honorowego przewodniczącego rady dyrektorów po 17 latach jego pracy w radzie; dyrektor Trian Peter May oraz syn Peltza Bradley pozostają członkami rady.

Wendy’s poinformowała również o siódmym z rzędu kwartalnym spadku sprzedaży porównywalnej w trzecim kwartale, choć jej kwartalny zysk i przychody przewyższyły oczekiwania Wall Street. W handlu przed otwarciem rynku akcje spółki straciły mniej niż 1%.

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