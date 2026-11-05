Wendy’s отклонила предложение Trian о выкупе за $1,4 млрд — CNBC

Сеть ресторанов Wendy’s отклонила предложение о поглощении на $1,4 млрд от группы инвесторов, которую возглавляет Trian Fund Management Нельсона Пельца. Компания заявила, что предложение существенно недооценивает ее стоимость и не учитывает потенциальные результаты стратегии восстановления бизнеса, сообщает CNBC.

Условия предложения

28 октября группа инвесторов предложила по $7,35 наличными за акцию Wendy’s, чтобы вывести компанию с биржи. Помимо Trian, в группу вошли инвестиционные компании BlueFive Capital и Sixth Street Partners, а также Flynn Group — один из крупнейших франчайзи Wendy’s.

В феврале совет директоров Wendy’s создал комитет независимых директоров для оценки потенциального предложения Trian после регуляторного раскрытия информации инвестиционной компанией. Комитет пришел к выводу, что предложение существенно недооценивает Wendy’s. Председатель совета директоров и член комитета Арт Уинклеблек заявил, что уверенность совета основана на опыте генерального директора Боба Райта, в частности в восстановлении ресторанного бизнеса.

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План защиты прав акционеров

Чтобы предотвратить враждебное поглощение, Wendy’s ввела годовой план защиты прав акционеров, известный как «ядовитая таблетка». Компания также объяснила это решение тем, что группа во главе с Trian отклонила предложение заключить соглашение о приостановке дальнейшего приобретения акций.

Пельц имеет длительную историю отношений с Wendy’s. В 2008 году его компания Triarc, которая тогда также владела Arby’s, приобрела Wendy’s за $2,3 млрд. В 2024 году Wendy’s предоставила Пельцу статус почетного председателя совета директоров после 17 лет его работы в совете; руководитель Trian Питер Мэй и сын Пельца Брэдли остаются членами совета.

Wendy’s также сообщила о седьмом подряд квартальном снижении сопоставимых продаж в третьем квартале, хотя ее квартальные прибыль и выручка превзошли ожидания Уолл-стрит. На предрыночных торгах акции компании потеряли менее 1%.

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