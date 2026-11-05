Wendy’s拒绝Trian提出的14亿美元收购提议——CNBC

连锁餐厅Wendy’s拒绝了由纳尔逊·佩尔茨旗下Trian Fund Management牵头的投资者集团提出的14亿美元收购提议。该公司表示，该提议严重低估了其价值，且未考虑其业务复苏战略可能带来的成果，CNBC报道。

提议条款

10月28日，该投资者集团提出以每股7.35美元现金收购Wendy’s，以将该公司私有化。除Trian外，该集团还包括投资公司BlueFive Capital和Sixth Street Partners，以及Wendy’s最大的特许经营商之一Flynn Group。

今年2月，在该投资公司进行监管披露后，Wendy’s董事会成立了一个由独立董事组成的委员会，以评估Trian可能提出的提议。该委员会得出结论，该提议严重低估了Wendy’s的价值。董事会主席兼委员会成员阿特·温克尔布莱克表示，董事会的信心建立在首席执行官鲍勃·赖特的经验之上，尤其是他在复兴餐饮业务方面的经验。

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股东权利保护计划

为防止敌意收购，Wendy’s实施了一项为期一年的股东权利保护计划，即所谓的“毒丸”。该公司还解释称，作出这一决定是因为Trian牵头的集团拒绝了签订协议、暂停进一步购买股票的提议。

佩尔茨与Wendy’s有着长期的关系。2008年，他的公司Triarc以23亿美元收购了Wendy’s；当时Triarc还拥有Arby’s。2024年，在佩尔茨担任董事会成员17年后，Wendy’s授予他名誉董事会主席身份；Trian高管彼得·梅和佩尔茨的儿子布拉德利仍是董事会成员。

Wendy’s还报告称，第三季度可比销售额连续第七个季度下降，尽管其季度利润和营收超过了华尔街预期。在盘前交易中，该公司股价下跌不到1%。

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