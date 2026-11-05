W Niemczech kilkoro dzieci przyznało, że samodzielnie manipulowało halloweenowymi słodyczami po doniesieniach o niebezpiecznych obcych przedmiotach w łakociach. Pisze o tym Der Spiegel.

Pierwsze wyjaśnione incydenty

Według publikacji zgłoszenia dotyczące takich słodyczy napływały z różnych regionów Niemiec. Miały one prawdopodobnie zawierać niebezpieczne obce przedmioty. Der Spiegel zaznacza, że pierwsze przypadki udało się już wyjaśnić: kilkoro dzieci przyznało, że samodzielnie manipulowało słodyczami.

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Jeden z incydentów, wspomniany w podpisie pod ilustracją, dotyczy batonika czekoladowego: dziecko wbiło w niego drewniany szpikulec. W nagłówku artykułu jest również mowa o igłach w halloweenowej czekoladzie.

Możliwa rola mediów społecznościowych

Materiał porusza także kwestię możliwego wpływu mediów społecznościowych na te przypadki. Jednocześnie w dostępnym opisie publikacji nie ma wniosku, że media społecznościowe były przyczyną takich incydentów.

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