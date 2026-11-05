В Германии несколько детей признались, что сами вмешивались в хэллоуинские сладости после сообщений об опасных посторонних предметах в угощениях. Об этом пишет Der Spiegel.

Первые выясненные эпизоды

По данным издания, сообщения о таких сладостях поступали из разных регионов Германии. В них предположительно находились опасные посторонние предметы. Der Spiegel отмечает, что первые случаи уже удалось выяснить: несколько детей признали, что самостоятельно вмешивались в сладости.

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Один из эпизодов, упомянутый в подписи к иллюстрации, касается шоколадного батончика: ребенок воткнул в него деревянную шпажку. В заголовке статьи также говорится об иглах в хэллоуинском шоколаде.

Возможная роль социальных сетей

Материал также поднимает вопрос о возможном влиянии социальных сетей на эти случаи. В то же время в доступном описании публикации нет вывода о том, что социальные сети стали причиной таких эпизодов.

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