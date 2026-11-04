德国总理弗里德里希·默茨不会前往土耳其安塔利亚参加在联合国气候大会框架内举行的国家元首和政府首脑会议。正如《明镜周刊》报道，德国政府一名发言人以总理有其他安排解释其不参加的决定。该发言人没有透露具体原因。

会议将持续至11月20日

安塔利亚气候大会将于11月9日开始，持续至11月20日。在两周时间内，近200个国家的代表将讨论遏制全球变暖的途径，以及对较贫困国家的援助。

预计将有数万名外交官、媒体代表和说客参加。去年，默茨亲自参加了在巴西举行的联合国气候大会。他的前任奥拉夫·朔尔茨和安格拉·默克尔曾出席过许多此类会议，但并非全部。

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绿党和活动人士的批评

绿党议会党团共同主席卡塔琳娜·德勒厄称，默茨的决定向世界发出了破坏性信号。她提醒说，总理在8月曾表示愿意尽一切可能应对气候变化，并批评他没有参加作出气候决策的主要全球平台。

“未来星期五”活动人士路易莎·诺伊鲍尔称，在欧洲创纪录高温和其他气候灾难的背景下，总理缺席是打破禁忌。她表示，德国政府通过这一决定给人留下了在国际外交舞台上反应迟缓的印象。

德国绿色和平组织管理层代表马丁·凯泽也批评了这一决定。他表示，今年夏天德国有超过1.5万人死于高温，而独立气候专家委员会认为，该国目前未能实现2030年和2040年的气候目标。

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