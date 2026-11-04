Канцлер Германии Фридрих Мерц не поедет на встречу глав государств и правительств в рамках климатической конференции ООН в Анталье, Турция. Как сообщает Der Spiegel, представитель правительства Германии объяснил отказ канцлера другими обязательствами. Подробностей о причинах он не привел.

Конференция продлится до 20 ноября

Климатическая конференция в Анталье начнется 9 ноября и продлится до 20 ноября. В течение двух недель представители почти 200 государств будут обсуждать пути сдерживания глобального потепления и помощь более бедным странам.

Ожидается участие десятков тысяч дипломатов, представителей СМИ и лоббистов. В прошлом году Мерц лично участвовал в климатической конференции ООН в Бразилии. Его предшественники Олаф Шольц и Ангела Меркель посещали многие такие конференции, но не все.

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Критика Зеленых и активистов

Сопредседатель фракции Зеленых Катарина Дрёге назвала отказ Мерца разрушительным сигналом для мира. Она напомнила, что в августе канцлер заявлял о готовности сделать все возможное для противодействия изменению климата, и раскритиковала его неучастие в главной глобальной площадке для принятия климатических решений.

Активистка Fridays for Future Луиза Нойбауэр назвала отсутствие канцлера нарушением табу на фоне рекордной жары и других климатических катастроф в Европе. Она заявила, что этим решением правительство Германии создает впечатление запоздалой реакции на международной дипломатической арене.

Представитель руководства Greenpeace в Германии Мартин Кайзер также раскритиковал решение. Он заявил, что этим летом в Германии было более 15 тысяч смертей от жары, а независимый экспертный совет по вопросам климата считает, что страна сейчас не выполняет климатические цели на 2030 и 2040 годы.

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