В Иране всё больше представителей духовенства и чиновников призывают руководство страны пересмотреть обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на The New York Times.

Дискуссия о ядерной доктрине

На протяжении последних десятилетий иранские чиновники публично ссылались на фетву аятоллы Али Хаменеи, которая запрещает разработку и использование ядерного оружия. В то же время разведслужбы США и Израиля сообщали о признаках обогащения Ираном урана до уровней, близких к необходимым для создания ядерного оружия.

По словам региональных аналитиков, на которых ссылается NYT, Хаменеи стремился сохранять неоднозначность в отношении ядерных намерений Тегерана, чтобы сдерживать возможные атаки без фактического создания бомбы. По данным NYT, после 12-дневной войны 2025 года и ещё одной войны в 2026 году поддержка идеи обладания ядерным оружием в Иране выросла.

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Призывы выйти из ДНЯО

Политики также начали выступать за выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил в субботу, что руководство страны обсуждает ядерный вопрос, однако нового решения ещё не приняло.

Эксперт по внешней политике из Тегерана Мохаммад Гадери сказал NYT, что идея выхода из договора, которая ранее была позицией меньшинства, теперь стала преобладающей. Аналитик Мохаммад Али Шабани отметил, что религиозное табу на обсуждение ядерного оружия исчезло, однако неясно, приведёт ли это к стратегическому или политическому изменению.

Сторонники мирной программы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и бывший президент Хасан Рухани, по данным NYT, по-прежнему поддерживают мирную ядерную доктрину. Бывший дипломат Курош Ахмади предупредил в реформистском издании Shargh, что риторика в поддержку ядерного оружия осложняет работу чиновников, пытающихся предотвратить новую войну, а попытка создать бомбу может повысить риск нападения.

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