伊朗越来越多的神职人员和官员呼吁该国领导层重新审视不寻求制造核武器的承诺。《耶路撒冷邮报》援引《纽约时报》报道称。

关于核政策的讨论

过去几十年来，伊朗官员公开援引阿亚图拉阿里·哈梅内伊的一项教令，该教令禁止研发和使用核武器。与此同时，美国和以色列情报机构报告称，有迹象表明伊朗正在将铀浓缩至接近制造核武器所需的水平。

据《纽约时报》援引的地区分析人士称，哈梅内伊试图保持德黑兰核意图的模糊性，以在不实际制造核弹的情况下威慑可能发生的攻击。据《纽约时报》报道，在2025年的12天战争和2026年的另一场战争之后，伊朗对拥有核武器这一想法的支持有所增加。

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呼吁退出《不扩散核武器条约》

政界人士也开始主张伊朗退出《不扩散核武器条约》。伊朗最高国家安全委员会秘书莫森·雷扎伊周六表示，该国领导层正在讨论核问题，但尚未作出新的决定。

德黑兰外交政策专家穆罕默德·加德里对《纽约时报》表示，退出该条约的想法此前曾是少数人的立场，如今已成为主流。分析人士穆罕默德·阿里·沙巴尼指出，讨论核武器的宗教禁忌已经消失，但尚不清楚这是否会带来战略或政治上的变化。

和平项目的支持者

据《纽约时报》报道，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬和前总统哈桑·鲁哈尼仍支持和平核政策。前外交官库鲁什·艾哈迈迪在改革派媒体《Shargh》警告说，支持核武器的言论使试图防止新战争的官员工作更加困难，而试图制造核弹可能会增加遭受攻击的风险。

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