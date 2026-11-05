W Iranie coraz więcej przedstawicieli duchowieństwa i urzędników wzywa przywództwo kraju do ponownego rozważenia zobowiązania, by nie dążyć do stworzenia broni jądrowej. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na „The New York Times”.

Dyskusja o doktrynie nuklearnej

W minionych dekadach irańscy urzędnicy publicznie powoływali się na fatwę ajatollaha Alego Chameneiego, która zakazuje opracowywania i używania broni jądrowej. Jednocześnie amerykańskie i izraelskie służby wywiadowcze informowały o oznakach wzbogacania przez Iran uranu do poziomów zbliżonych do tych niezbędnych do stworzenia broni jądrowej.

Według regionalnych analityków, na których powołuje się NYT, Chamenei dążył do utrzymania niejednoznaczności co do nuklearnych zamiarów Teheranu, aby odstraszać przed możliwymi atakami bez faktycznego stworzenia bomby. Według NYT po 12-dniowej wojnie w 2025 roku i kolejnej wojnie w 2026 roku poparcie dla idei posiadania broni jądrowej w Iranie wzrosło.

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Wezwania do wyjścia z NPT

Politycy zaczęli także opowiadać się za wycofaniem się Iranu z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei powiedział w sobotę, że przywództwo kraju omawia kwestię nuklearną, ale nie podjęło jeszcze nowej decyzji.

Teherański ekspert ds. polityki zagranicznej Mohammad Ghaderi powiedział NYT, że idea wyjścia z traktatu, która wcześniej była stanowiskiem mniejszości, stała się obecnie dominująca. Analityk Mohammad Ali Shabani zaznaczył, że religijne tabu dotyczące dyskusji o broni jądrowej zniknęło, jednak nie jest jasne, czy doprowadzi to do zmiany strategicznej lub politycznej.

Zwolennicy pokojowego programu

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian i były prezydent Hassan Rouhani, według NYT, nadal popierają pokojową doktrynę nuklearną. Były dyplomata Kourosh Ahmadi ostrzegł w reformistycznym wydaniu Shargh, że retoryka popierająca broń jądrową utrudnia pracę urzędnikom próbującym zapobiec nowej wojnie, a próba stworzenia bomby może zwiększyć ryzyko ataku.

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