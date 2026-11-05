Stany Zjednoczone nie poparły zaproponowanej przez Francję inicjatywy utworzenia w G7 grupy roboczej do testowania zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz wymiany informacji o ryzykach i incydentach. Poinformował o tym Politico Europe, powołując się na francuską minister ds. technologii cyfrowych Anne Le Hénanff.

Inicjatywa nie uzyskała wspólnego poparcia

Le Hénanff oświadczyła podczas przesłuchań w Senacie Francji, że we wrześniu i październiku przeprowadziła dwa spotkania ministerialne, starając się uzyskać zobowiązania państw G7 dotyczące utworzenia grupy wysokiego szczebla. Jej zadaniem miało być testowanie zaawansowanych modeli AI oraz wymiana informacji o związanych z nimi ryzykach i incydentach.

Według minister działania nie przyniosły rezultatów, ponieważ Waszyngton chciał działać zgodnie z własnym podejściem. Stany Zjednoczone nie były gotowe dołączyć do wspólnego oświadczenia z pozostałymi sześcioma państwami G7 i poprosiły o zaczekanie na wyniki własnej oceny, powiedziała. Francja zamierza wrócić do rozmów w grudniu.

Stanowisko Białego Domu

Przedstawiciel Białego Domu, który anonimowo rozmawiał z Politico Europe, określił francuską propozycję jako niejasno zdefiniowane ramy współpracy w dziedzinie AI. Według niego administracja obawiała się tworzenia zbędnej biurokracji.

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Amerykański urzędnik powołał się na Super Intelligence Force prezydenta Donalda Trumpa, która, jak twierdził, łączy rząd i przemysł w celu przyspieszenia innowacji oraz bezpiecznego wdrażania modeli. Pod koniec września Trump zaczął promować termin „superinteligencja” jako zastępstwo dla pojęcia sztucznej inteligencji, a tydzień później polecił agencjom federalnym używać nowego sformułowania.

Dalsze kroki Francji

Francja, która przewodniczy G7 w 2026 roku, po wirtualnym spotkaniu ministrów technologii 20 października opublikowała podsumowujące oświadczenie prezydencji. Dokument mówił o rozważeniu ściślejszej koordynacji w identyfikowaniu ryzyk, wymianie danych o incydentach i utworzeniu odrębnej grupy wysokiego szczebla, jednak nie było to wspólne oświadczenie zatwierdzone przez wszystkich uczestników.

Le Hénanff oświadczyła, że Francja będzie nadal promować tę kwestię w Europie, wykorzystując zasoby krajowego instytutu oceny i bezpieczeństwa AI INESIA oraz państwowego instytutu badań nad naukami i technologiami cyfrowymi Inria.

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