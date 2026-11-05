美国未支持法国提出的一项倡议，即在七国集团成立工作组，对前沿人工智能系统进行测试，并就风险和事件交换信息。Politico Europe援引法国数字技术部长安妮·勒埃南夫的话报道。

该倡议未获共同支持

勒埃南夫在法国参议院听证会上表示，她于9月和10月举行了两次部长级会议，试图争取七国集团国家承诺成立一个高级别小组。该小组的任务原本是测试前沿人工智能模型，并就与之相关的风险和事件交换信息。

这位部长表示，相关努力未能取得成果，因为华盛顿希望按照自己的方式行事。她说，美国尚未准备好与其他六个七国集团国家共同签署联合声明，并要求等待其自身评估的结果。法国打算在12月重返谈判。

白宫的立场

一名匿名接受Politico Europe采访的白宫代表称，法国的提议是一个定义不明确的人工智能合作框架。他表示，政府担心会产生不必要的官僚机构。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这名美国官员提到了唐纳德·特朗普总统的“超级智能力量”（Super Intelligence Force），并称该机制将政府和产业联合起来，以加快创新和模型的安全部署。9月底，特朗普开始推广“超级智能”一词，以替代人工智能这一概念；一周后，他指示联邦机构使用这一新表述。

法国的后续步骤

2026年担任七国集团主席国的法国，在10月20日举行技术部长虚拟会议后发布了主席国总结声明。文件提及考虑在识别风险、交换事件数据以及成立单独的高级别小组方面加强协调，但这并非经所有参与者批准的联合声明。

勒埃南夫表示，法国将继续在欧洲推动这一议题，利用国家人工智能评估与安全研究所INESIA以及国家数字科学与技术研究所Inria的资源。

关注我们在