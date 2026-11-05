Norwegia opublikowała tysiące stron dokumentów związanych z tajnymi negocjacjami, które poprzedziły zawarcie porozumień z Oslo w 1993 roku między Izraelem a Palestyńczykami. Do tej pory materiały były przechowywane w domu norweskich dyplomatów Terje Rød-Larsena i Mony Juul, informuje Jerusalem Post.

Materiały z procesu negocjacyjnego

Dokumenty opublikowały Norweskie Archiwa Narodowe oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. Obejmują one okres od 1983 do 2003 roku i zawierają projekty porozumień, korespondencję, zapisy spotkań oraz odręczne notatki dotyczące procesu pokojowego.

Norweskie MSZ oświadczyło, że publikacja obejmuje materiały, które zwykle nie trafiają do publicznego archiwum. Resort wyjaśnił to historycznym znaczeniem dokumentów oraz publicznym zainteresowaniem badaniem negocjacji.

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Propozycja dotycząca sporów o terroryzm

Wśród dokumentów, z którymi zapoznało się wydanie, znajduje się tekst z 16 sierpnia 1993 roku, którego autora nie ustalono. Proponowano w nim uregulowanie rozbieżności dotyczących terroryzmu poprzez wspólną deklarację potępiającą przyszłe akty, zamiast prób uzgodnienia oceny wcześniejszych wydarzeń.

Dokument, napisany mniej niż miesiąc przed podpisaniem porozumień z Oslo, wskazywał na istotne różnice w definicjach terroryzmu między stronami i ostrzegał, że wzajemna nieufność może utrudnić realizację uzgodnień. Zaproponowano w nim również rozpatrzenie części nierozwiązanych kwestii już podczas wdrażania porozumienia.

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