Норвегия опубликовала тысячи страниц документов, связанных с тайными переговорами, предшествовавшими заключению соглашений в Осло 1993 года между Израилем и палестинцами. До этого материалы хранились в доме норвежских дипломатов Терье Рёд-Ларсена и Моны Юуль, сообщает Jerusalem Post.

Материалы переговорного процесса

Документы опубликовали Национальный архив Норвегии и Министерство иностранных дел страны. Они охватывают период с 1983 по 2003 год и содержат проекты соглашений, переписку, записи встреч и рукописные заметки, касающиеся мирного процесса.

В МИД Норвегии заявили, что публикация включает материалы, которые обычно не входят в публичный архив. Ведомство объяснило это исторической значимостью документов и общественным интересом к изучению переговоров.

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Предложение о разногласиях по поводу терроризма

Среди документов, с которыми ознакомилось издание, есть текст от 16 августа 1993 года, автор которого не установлен. В нем предлагалось урегулировать разногласия относительно терроризма совместной декларацией с осуждением будущих актов, а не пытаться согласовать оценку предыдущих событий.

Документ, написанный менее чем за месяц до подписания соглашений в Осло, указывал на существенные различия в определениях терроризма между сторонами и предупреждал, что взаимное недоверие может помешать выполнению договоренностей. Также в нем предлагалось рассматривать часть нерешенных вопросов уже в ходе реализации соглашения.

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