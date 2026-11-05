В Ірані дедалі більше посадовців підтримують перегляд ядерної доктрини — Jerusalem Post

В Ірані дедалі більше представників духовенства та посадовців закликають керівництво країни переглянути зобов’язання не прагнути до створення ядерної зброї. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на The New York Times.

Дискусія про ядерну доктрину

Упродовж минулих десятиліть іранські посадовці публічно посилалися на фетву аятоли Алі Хаменеї, яка забороняє розробку та використання ядерної зброї. Водночас розвідувальні служби США та Ізраїлю повідомляли про ознаки збагачення Іраном урану до рівнів, близьких до необхідних для створення ядерної зброї.

За словами регіональних аналітиків, на яких посилається NYT, Хаменеї прагнув зберігати неоднозначність щодо ядерних намірів Тегерана, щоб стримувати можливі атаки без фактичного створення бомби. За даними NYT, після 12-денної війни 2025 року та ще однієї війни у 2026 році підтримка ідеї володіння ядерною зброєю в Ірані зросла.

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Політики також почали виступати за вихід Ірану з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив у суботу, що керівництво країни обговорює ядерне питання, але нового рішення ще не ухвалило.

Експерт із зовнішньої політики з Тегерана Мохаммад Гадері сказав NYT, що ідея виходу з договору, яка раніше була позицією меншості, тепер стала переважною. Аналітик Мохаммад Алі Шабані зазначив, що релігійне табу на дискусію про ядерну зброю зникло, однак неясно, чи призведе це до стратегічної або політичної зміни.

Прихильники мирної програми

Президент Ірану Масуд Пезешкіан і колишній президент Хасан Рухані, за даними NYT, надалі підтримують мирну ядерну доктрину. Колишній дипломат Курош Ахмаді попередив у реформістському виданні Shargh, що риторика на підтримку ядерної зброї ускладнює роботу посадовців, які намагаються запобігти новій війні, а спроба створити бомбу може підвищити ризик нападу.

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