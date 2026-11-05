在波兰，副总理瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什代表波兰人民党提出了一项宪法修正案草案，旨在解决围绕宪法法庭的争议。正如Interia报道，该倡议的核心构想是对这一机构的组成进行“特别更新”。

该草案规定终止所有现任宪法法庭法官的职权，并赋予他们退休法官身份。此后，提议组建新的过渡性法庭组成。其成员的任期计划设定为三年、五年和九年。

PSL的提议

科西尼亚克-卡梅什表示，所提出的机制不应决定争议中的胜者。据他所说，该党力求同时确认法官选举的正确性，并考虑那些对这一程序持有疑问者的立场。

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副总理还强调，应允许由本届众议院选出的法官开展工作。他警告说，出现两个宪法法庭将使波兰失去一个可在争议情况下寻求帮助的制度性机制。

KRS和总统的参与

科西尼亚克-卡梅什表示，波兰国家司法委员会——KRS——应参与最终解决方案的制定。他还指出，负责提名新法庭组成人选的众议院议长必须事先获得总统确认其同意。

PSL议员克日什托夫·帕希克表示，该倡议的目标是长期恢复宪法法庭的权威和公众信任，而不仅仅是在现任议会联盟执政期间解决这一局面。

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