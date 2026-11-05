В Польше вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш от имени Польской крестьянской партии представил проект изменений в Конституцию, призванный разрешить спор вокруг Конституционного трибунала. Как сообщает Interia, ключевой идеей инициативы является «чрезвычайное обновление» состава этого органа.

Проект предусматривает прекращение полномочий всех нынешних судей Конституционного трибунала и предоставление им статуса судей в отставке. После этого предлагается сформировать новый, переходный состав трибунала. Для его членов планируется установить сроки полномочий продолжительностью три, пять и девять лет.

Предложение PSL

Косиняк-Камыш заявил, что предложенный механизм не должен определять победителя в споре. По его словам, партия стремится одновременно подтвердить правильность избрания судей и учесть позицию тех, кто сомневается в этом процессе.

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Вице-премьер также подчеркнул, что судьи, избранные Сеймом нынешнего созыва, должны быть допущены к работе. Он предостерёг, что появление двух Конституционных трибуналов лишит Польшу институционального механизма, к которому можно было бы обращаться в спорных ситуациях.

Участие KRS и президента

По словам Косиняка-Камыша, к подготовке окончательного решения должен присоединиться Национальный совет судейства Польши — KRS. Он также отметил, что маршалок Сейма, который будет выдвигать кандидатов в новый состав трибунала, должен заранее получить от президента подтверждение его согласия.

Депутат PSL Кшиштоф Пашик заявил, что целью инициативы является долгосрочное восстановление авторитета и доверия к Конституционному трибуналу, а не только урегулирование ситуации на время работы нынешней парламентской коалиции.

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