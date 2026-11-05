W Polsce wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, przedstawił projekt zmian w Konstytucji mający rozwiązać spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak informuje Interia, kluczową ideą inicjatywy jest „nadzwyczajne odnowienie” składu tego organu.

Projekt przewiduje wygaśnięcie mandatów wszystkich obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przyznanie im statusu sędziów w stanie spoczynku. Następnie proponowane jest utworzenie nowego, przejściowego składu Trybunału. Dla jego członków planowane są kadencje trwające trzy, pięć i dziewięć lat.

Propozycja PSL

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że zaproponowany mechanizm nie powinien wyłaniać zwycięzcy w sporze. Jak zaznaczył, partia dąży do jednoczesnego potwierdzenia prawidłowości wyboru sędziów i uwzględnienia stanowiska osób, które mają wątpliwości co do tego procesu.

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Wicepremier podkreślił również, że sędziowie wybrani przez Sejm obecnej kadencji powinni zostać dopuszczeni do pracy. Ostrzegł, że pojawienie się dwóch Trybunałów Konstytucyjnych pozbawi Polskę instytucjonalnego mechanizmu, do którego można byłoby się zwracać w sytuacjach spornych.

Udział KRS i prezydenta

Według Kosiniaka-Kamysza w przygotowaniu ostatecznego rozwiązania powinna uczestniczyć Krajowa Rada Sądownictwa Polski — KRS. Zaznaczył również, że marszałek Sejmu, który będzie zgłaszał kandydatów do nowego składu Trybunału, musi wcześniej uzyskać od prezydenta potwierdzenie jego zgody.

Poseł PSL Krzysztof Paszyk oświadczył, że celem inicjatywy jest długoterminowe przywrócenie autorytetu i zaufania do Trybunału Konstytucyjnego, a nie jedynie uregulowanie sytuacji na czas pracy obecnej koalicji parlamentarnej.

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