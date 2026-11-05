Partia DA ogłosiła zwycięstwo w wyborach lokalnych w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki, prognozując 58% głosów. Według partii taki wynik zapewni jej samodzielną większość. Lider DA i urzędujący burmistrz Kapsztadu Geordin Hill-Lewis oświadczył, że wynik przekroczył prognozy sondażowe, w których poparcie dla partii szacowano na 51%.

Jak podaje Daily Maverick, Hill-Lewis poinformował także o rekordowym dla DA wyniku w townshipach Kapsztadu. Przewodniczący federalnej rady partii Ashor Sarupen powiedział, że według prognoz DA zagłosowało na nią ponad milion czarnoskórych wyborców w RPA i mogła ona wyprzedzić EFF pod względem liczby głosów tej grupy. Oceny te muszą zostać potwierdzone przez ostateczne wyniki.

Wyniki w Prowincji Przylądkowej Zachodniej

W Prowincji Przylądkowej Zachodniej DA utrzymała kontrolę nad Stellenbosch i Paarl w gminie Drakenstein, a także zdobyła samodzielną kontrolę w Hessequa i Bergrivier. Jednocześnie w 14 innych radach stała się największą partią, ale nie uzyskała większości.

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W Saldanha DA zdobyła 49,2% głosów i 15 mandatów — o jeden mniej niż wszystkie pozostałe siły polityczne łącznie. W Beaufort West partia uzyskała nieco ponad 30% głosów i cztery mandaty, podczas gdy Afrykański Kongres Narodowy zdobył 20% i trzy miejsca. W Laingsburgu największą partią została ActionSA, w Kannalandzie — Independent Civic Organisation of South Africa, a w Prince Albert pierwsze miejsce zajęła Patriotic Alliance, zdobywając pięć z dziesięciu miejsc w radzie.

Możliwe koalicje

Według stanu na godz. 18:00 5 listopada poparcie dla DA w Prowincji Przylądkowej Zachodniej wynosiło 53,2%, mniej niż 54,26% uzyskane przez partię w wyborach samorządowych w 2021 roku. Podczas liczenia głosów rozważano możliwość koalicji DA, ActionSA i Freedom Front Plus w Johannesburgu, a także prawdopodobnie w Tshwane i Ekurhuleni. Hill-Lewis oświadczył, że zamierza pozostać burmistrzem Kapsztadu co najmniej do 2029 roku.

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