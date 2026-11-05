Партия DA объявила о победе на местных выборах в Кейптауне, ЮАР, прогнозируя 58% голосов. По оценке партии, такой результат обеспечит ей единоличное большинство. Лидер DA и действующий мэр Кейптауна Джорджин Хилл-Льюис заявил, что результат превысил прогнозы опросов, в которых поддержку партии оценивали на уровне 51%.

Как сообщает Daily Maverick, Хилл-Льюис также заявил о рекордном для DA результате в тауншипах Кейптауна. Председатель федерального совета партии Ашор Сарупен сказал, что, согласно прогнозам DA, за нее проголосовали более миллиона чернокожих избирателей ЮАР и она могла опередить EFF по числу голосов этой группы. Эти оценки должны быть подтверждены окончательными результатами.

Результаты в Западно-Капской провинции

В Западно-Капской провинции DA сохранила контроль над Стелленбосом и Паарлем в муниципалитете Дракенстейн, а также получила единоличный контроль в Хессекве и Бергривере. В то же время в 14 других советах она стала крупнейшей партией, но не получила большинства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В Салданье DA набрала 49,2% голосов и получила 15 мест — на одно меньше, чем все остальные политические силы вместе взятые. В Бофорт-Весте партия получила чуть более 30% голосов и четыре мандата, тогда как Африканский национальный конгресс получил 20% и три места. В Лейнсбурге крупнейшей партией стала ActionSA, в Канналанде — Independent Civic Organisation of South Africa, а в Принс-Альберте первое место заняла Patriotic Alliance, получив пять из десяти мест в совете.

Возможные коалиции

По состоянию на 18:00 5 ноября поддержка DA в Западно-Капской провинции составляла 53,2%, что ниже 54,26%, полученных партией на муниципальных выборах 2021 года. Во время подсчета голосов рассматривалась возможность коалиции DA, ActionSA и Freedom Front Plus в Йоханнесбурге, а также, вероятно, в Тшване и Экурхулени. Хилл-Льюис заявил о намерении оставаться мэром Кейптауна как минимум до 2029 года.

Читай нас в