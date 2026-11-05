DA党宣布在南非开普敦地方选举中获胜，预计将获得58%的选票。该党认为，这一结果将确保其获得单独多数席位。DA领导人兼现任开普敦市长乔丁·希尔-刘易斯表示，这一结果超过了民调预测，民调曾估计该党的支持率为51%。

据《每日马弗里克报》报道，希尔-刘易斯还表示，DA在开普敦镇区取得了创纪录的成绩。该党联邦委员会主席阿肖尔·萨鲁彭称，根据DA的预测，超过100万名南非黑人选民投票支持该党，该党在这一群体中的得票数可能超过了EFF。这些评估有待最终结果确认。

西开普省的结果

在西开普省，DA保住了对德拉肯斯坦市镇内斯泰伦博斯和帕尔的控制，并在赫塞夸和贝赫河获得了单独控制权。与此同时，该党在另外14个议会中成为最大政党，但未获得多数席位。

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在萨尔达尼亚，DA获得49.2%的选票和15个席位——比其他所有政治力量合计少一个席位。在博福特西，该党获得略高于30%的选票和4个议席，而非洲人国民大会获得20%的选票和3个席位。在莱恩斯堡，ActionSA成为最大政党；在坎纳兰，Independent Civic Organisation of South Africa成为最大政党；在普林斯阿尔伯特，Patriotic Alliance位列第一，获得议会10个席位中的5个。

可能的联盟

截至11月5日18:00，DA在西开普省的支持率为53.2%，低于该党在2021年市政选举中获得的54.26%。在计票期间，外界考虑了DA、ActionSA和Freedom Front Plus在约翰内斯堡组成联盟的可能性，以及可能在茨瓦内和埃库胡莱尼组建联盟的可能性。希尔-刘易斯表示，他打算至少留任开普敦市长至2029年。

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