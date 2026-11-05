Chińska firma BYD zaprezentowała w Chinach Seal 07 drugiej generacji, który będzie oferowany w wersjach w pełni elektrycznej i hybrydowej typu plug-in. Cena początkowa wersji hybrydowej wynosi 139 900 juanów, czyli około 21 tys. dolarów, natomiast wersji elektrycznej — 149 900 juanów, czyli około 22,5 tys. dolarów, podaje Electrek.

Parametry układów napędowych

Elektryczny Seal 07 jest wyposażony w litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator BYD Blade drugiej generacji o pojemności 76,7 kWh. Deklarowany zasięg według cyklu CLTC wynosi do 775 km. Samochód ma jeden silnik elektryczny na tylnej osi o mocy do 245 kW, czyli 328 KM, oraz momencie obrotowym 365 Nm. Według BYD przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 5,5 sekundy.

Wersje hybrydowe typu plug-in wykorzystują system DM-i z 1,5-litrowym silnikiem turbo o mocy 115 kW oraz przednim silnikiem elektrycznym o mocy 160 kW. Ich akumulator o pojemności 37 kWh zapewnia do 330 km zasięgu wyłącznie na napędzie elektrycznym według cyklu CLTC. W poprzedniej generacji wskaźnik ten wynosił do 230 km.

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Ładowanie i wyposażenie

BYD deklaruje, że dzięki technologiom Blade Battery 2.0 i Flash Charging akumulator można naładować z 10% do 70% w pięć minut, a z 10% do 97% w dziewięć minut.

Obie wersje mają 5080 mm długości, 1960 mm szerokości i 1495 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2960 mm. Pod względem wymiarów model jest nieco większy od Toyoty Camry. We wnętrzu zamontowano 15,6-calowy centralny wyświetlacz, 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz dwa ekrany dla pasażerów tylnego rzędu.

Lista dostępnego wyposażenia obejmuje wbudowaną lodówkę o pojemności 6,8 litra, fotele z trybem zerowej grawitacji oraz system audio w zagłówku kierowcy. Droższe wersje wyposażenia oferują system wspomagania kierowcy God’s Eye B, a LiDAR na dachu jest dostępny jako opcja. Seal 07 stał się także pierwszym modelem z ekosystemem Smart Ecosystem 2.0 oraz zegarkiem Diva, który może współdziałać z samochodem i zdalnie sterować jego funkcjami.

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