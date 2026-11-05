Китайская компания BYD представила в Китае Seal 07 второго поколения, который будет предлагаться в полностью электрической и подключаемой гибридной версиях. Начальная цена гибридной модификации составляет 139 900 юаней, или около 21 тыс. долларов, а электрической — 149 900 юаней, примерно 22,5 тыс. долларов, сообщает Electrek.

Характеристики силовых установок

Электрический Seal 07 оснащен литий-железо-фосфатной батареей BYD Blade второго поколения емкостью 76,7 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу CLTC достигает 775 км. Автомобиль имеет один электромотор на задней оси мощностью до 245 кВт, или 328 л. с., и крутящим моментом 365 Нм. По данным BYD, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Подключаемые гибридные версии используют систему DM-i с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 115 кВт и передним электромотором на 160 кВт. Их батарея емкостью 37 кВт·ч обеспечивает до 330 км пробега исключительно на электротяге по циклу CLTC. У предыдущего поколения этот показатель составлял до 230 км.

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Зарядка и оснащение

BYD заявляет, что благодаря технологиям Blade Battery 2.0 и Flash Charging заряд батареи можно пополнить с 10% до 70% за пять минут, а с 10% до 97% — за девять минут.

Обе версии имеют длину 5080 мм, ширину 1960 мм, высоту 1495 мм и колесную базу 2960 мм. По габаритам модель немного больше Toyota Camry. В салоне установлены 15,6-дюймовый центральный дисплей, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и два экрана для пассажиров заднего ряда.

В перечень доступного оборудования входят встроенный холодильник объемом 6,8 литра, сиденья с режимом нулевой гравитации и аудиосистема в подголовнике водителя. Более дорогие комплектации предлагают систему помощи водителю God’s Eye B, а LiDAR на крыше доступен в качестве опции. Seal 07 также стал первой моделью с экосистемой Smart Ecosystem 2.0 и часами Diva, которые могут взаимодействовать с автомобилем и дистанционно управлять его функциями.

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