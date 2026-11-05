比亚迪在中国发布新款Seal 07，续航最高达775公里——Electrek

中国公司比亚迪在中国发布了第二代Seal 07，该车型将提供纯电动版和插电式混合动力版。混合动力版本的起售价为13.99万元，约合2.1万美元；电动版本起售价为14.99万元，约合2.25万美元，Electrek报道。

动力系统参数

纯电动Seal 07配备第二代比亚迪Blade磷酸铁锂电池，容量为76.7千瓦时。其CLTC工况下的宣称续航里程最高可达775公里。该车在后轴配备一台电动机，最大功率达245千瓦，即328马力，峰值扭矩为365牛·米。比亚迪称，车辆从0加速至100公里/小时需5.5秒。

插电式混合动力版本采用DM-i系统，配备一台功率为115千瓦的1.5升涡轮增压发动机和一台160千瓦的前置电动机。其37千瓦时电池在CLTC工况下可提供最高330公里的纯电续航。上一代车型的这一数据最高为230公里。

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充电与配置

比亚迪表示，得益于Blade Battery 2.0和Flash Charging技术，电池可在五分钟内从10%充至70%，并可在九分钟内从10%充至97%。

两个版本的车长均为5080毫米、车宽1960毫米、车高1495毫米，轴距为2960毫米。从车身尺寸来看，该车型略大于丰田凯美瑞。车内配备15.6英寸中央显示屏、10.25英寸数字仪表盘，以及两块供后排乘客使用的屏幕。

可选配置包括容积为6.8升的内置冰箱、零重力座椅和位于驾驶员头枕内的音响系统。更高配置版本提供God’s Eye B驾驶辅助系统，车顶LiDAR则作为选装配置提供。Seal 07还成为首款搭载Smart Ecosystem 2.0生态系统和Diva手表的车型，该手表可与汽车交互并远程控制其功能。

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