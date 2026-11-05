W nieformalnym osiedlu Red Hill w górach za Simon’s Town, w pobliżu Kapsztadu w RPA, kilka pawianów z grupy Groot Olifantsbos wtargnęło do chlewni w poszukiwaniu pożywienia. Jak podaje Daily Maverick, zwierzęta przeszły przez i między chatami do budynku, wspięły się do niego przez dach, przewróciły pojemniki z paszą i otworzyły chwiejne bramy.

Pasza dla świń przyciąga pawiany

Mieszkańcy Red Hill powiedzieli publikacji, że główną przynętą dla pawianów jest pasza dla świń — mieszanka otrębów i resztek kuchennych przechowywana w dużych pojemnikach. Zwierzęta mogą również szukać jedzenia w domach z niezamkniętymi drzwiami, jednak chlewnie są dla nich szczególnie atrakcyjne. W osiedlu jest niewiele odpadów organicznych, a wielu miejscowych przestało uprawiać warzywa z powodu pawianów.

Ranger monitorujący grupę przybył do chlewni i wystrzelił ślepymi nabojami z markera paintballowego. Pawiany oddaliły się tylko o kilka metrów. Podniósł przewrócone pojemniki i wezwał kolegów, lecz przebywali oni wówczas w Scarborough, gdzie wypierali z miasta inną grupę pawianów, która weszła tam z rezerwatu Cape Point. Gdy ranger wyszedł na drogę, aby czekać na pomoc, zwierzęta wróciły do rozsypanej paszy.

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Czterech rangerów na ponad 50 pawianów

Według publikacji do grupy Groot Olifantsbos, liczącej ponad 50 pawianów, przydzielono czterech rangerów. Ich praca polega między innymi na niedopuszczeniu, by zwierzęta przyzwyczaiły się do życia w ludzkich osiedlach. Rangerzy prowadzili w Red Hill spotkania informacyjne i prosili mieszkańców, aby nie rzucali w pawiany kamieniami ani nie szczuli ich psami.

W Kapsztadzie rangerów monitorujących pawiany po raz pierwszy przetestowano w 2009 roku. W rejonach Zwaanswyk i Tokai, gdzie występuje naturalny pokarm i są elektryczne ogrodzenia, większość dni mija bez pojawiania się zwierząt na terenach miejskich. Jednocześnie grupy Waterfall i Seaforth w pobliżu Simon’s Town wskazano do możliwego przeniesienia do schroniska, ponieważ trudno utrzymać je poza zabudową miejską.

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