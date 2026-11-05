在南非开普敦附近、西蒙斯敦以外山区的非正式定居点红山，格鲁特-奥利凡茨博斯群的几只狒狒为寻找食物闯入了一处猪圈。据《每日马弗里克报》报道，这些动物穿过并绕过棚屋来到该建筑，通过屋顶爬入其中，打翻了饲料容器并打开了摇摇欲坠的栅门。

猪饲料吸引狒狒

红山居民告诉该报，吸引狒狒的主要目标是猪饲料——储存在大型容器中的麸皮和厨房剩余食物的混合物。这些动物也可能在门未锁的房屋中寻找食物，但猪圈对它们尤其有吸引力。定居点中的有机垃圾不多，许多当地居民因狒狒而停止种植蔬菜。

一名监视该群狒狒的巡护员抵达猪圈后，用彩弹枪发射了空包弹。狒狒只退开了几米。他扶起被打翻的容器并呼叫同事，但同事当时在斯卡伯勒，正将另一群从开普角保护区进入城镇的狒狒赶出城区。巡护员走到路上等待支援后，这些动物又回到散落的饲料旁。

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四名巡护员应对50多只狒狒

据该报报道，格鲁特-奥利凡茨博斯群有50多只狒狒，配备了四名巡护员。他们的工作包括防止这些动物习惯在人类定居点生活。巡护员在红山举行了信息说明会，并请求居民不要向狒狒扔石头，也不要放狗追咬它们。

开普敦于2009年首次试行使用巡护员监测狒狒。在兹瓦恩斯维克和托凯地区，那里有天然食物和电围栏，大多数日子都不会有这些动物出现在城区。与此同时，西蒙斯敦附近的瀑布群和西福斯群被确定可能转移至庇护所，因为很难将它们控制在城市建筑区之外。

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