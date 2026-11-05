В неформальном поселении Ред-Хилл в горах за Саймонс-Тауном близ Кейптауна, ЮАР, несколько павианов из группы Грот-Олифантсбос проникли в свинарник в поисках пищи. Как сообщает Daily Maverick, животные прошли через и между хижинами к строению, забрались в него через крышу, опрокинули ёмкости с кормом и открыли шаткие ворота.

Корм для свиней привлекает павианов

Жители Ред-Хилла рассказали изданию, что главной приманкой для павианов служит корм для свиней — смесь отрубей и кухонных отходов, которую хранят в больших ёмкостях. Животные также могут искать пищу в домах с незапертыми дверями, однако свинарники особенно привлекательны для них. Органических отходов в поселении немного, а многие местные жители перестали выращивать овощи из-за павианов.

Рейнджер, наблюдавший за группой, прибыл к свинарнику и выстрелил холостыми зарядами из пейнтбольного маркера. Павианы отошли лишь на несколько метров. Он поднял опрокинутые ёмкости и вызвал коллег, но те в это время находились в Скарборо, где вытесняли из города другую группу павианов, вошедшую из заповедника Кейп-Пойнт. Когда рейнджер вышел на дорогу ждать помощи, животные вернулись к рассыпанному корму.

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Четыре рейнджера на более чем 50 павианов

По данным издания, за группой Грот-Олифантсбос, насчитывающей более 50 павианов, закреплены четыре рейнджера. Их работа, в частности, заключается в том, чтобы не допустить привыкания животных к жизни в человеческих поселениях. Рейнджеры проводили в Ред-Хилле информационные встречи и просили жителей не бросать в павианов камни и не натравливать на них собак.

В Кейптауне рейнджеров для мониторинга павианов впервые опробовали в 2009 году. В районах Зваансвейк и Токай, где есть естественный корм и электрические ограждения, большинство дней проходит без появления животных в городских районах. В то же время группы Уотерфолл и Сифорт возле Саймонс-Тауна определили для возможного перемещения в приют, поскольку их трудно удерживать за пределами городской застройки.

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