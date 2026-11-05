W RPA Rada Badań Naukowych i Przemysłowych (CSIR) uważa, że ANC może zdobyć około 30% głosów w wyborach lokalnych. Według Daily Maverick, CSIR prognozuje również dla partii DA około 23% głosów.

Dane z liczenia głosów

Szacunki te pojawiły się w okresie, gdy do Komisji Wyborczej RPA napływały wyniki liczenia głosów. Autor materiału, który przebywał w Centrum Operacji Wynikowych w Midrand, zaznaczył, że na wczesnym etapie było zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków. Jednocześnie wraz z napływem większej ilości danych pojawiły się podstawy do poważniejszych prognoz.

Publikacja zwróciła szczególną uwagę na sytuację w Mangaung. Według prognozy ANC może tam uzyskać około 30% głosów, podczas gdy DA — 35%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe konsekwencje dla ANC

Przewodniczący ANC Gwede Mantashe powiedział stacji telewizyjnej, że lokalni kandydaci odniosą sukces tam, gdzie dobrze przeprowadzili kampanię wyborczą. Na pytanie autora o możliwe rozczarowujące wyniki w Johannesburgu Mantashe odpowiedział twierdząco.

Autor Daily Maverick zasugerował, że po zakończeniu liczenia głosów ANC mogą czekać wewnątrzpartyjne konsekwencje. Jednocześnie zaznaczył, że w dniu wyborów wciąż było zbyt wcześnie, aby określić, która frakcja partii uzyska przewagę.

Czytaj nas na